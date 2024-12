Schock Black Friday: Rilevatore di Fumo Meross in sconto assurdo del -92%

A poche ore dalla fine della Settimana del Black Friday, puoi ancora sfruttare un’offerta incredibile sul Rilevatore di Fumo Meross! Al momento lo trovi su Amazon a soli 16 euro con un mega sconto del 92%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, si tratta di un’occasione più unica che rara!

Rilevatore di Fumo Meross: come installarlo ed utilizzarlo al meglio

Il Rilevatore di Fumo Meross è un dispositivo di sicurezza dalle funzionalità all’avanguardia che ancora per poco puoi acquistare ad un prezzo davvero stracciato.

In primis, dispone di una batteria al litio a bassa potenza da 3 V così da garantire una durata estrema che arriva fino a 10 anni fornendo un funzionamento regolare senza alcuna manutenzione. Inoltre, grazie alla modalità di controllo automatico, è in grado di avvisarti nel momento in cui è necessario adottare misure tempestive per risolvere il problema. Nelle specifico, sono a disposizione ben tre modalità di avviso ovvero Avviso errore cicalino, Avviso errore sensore e Avviso batteria scarica.

Il dispositivo è dotato anche della modalità di Silenziamento che permette di disattivare l’allarme per un minimo di 5 minuti e un massimo di 15 minuti premendo il pulsante test. È possibile anche bloccare i falsi allarmi causati dal rilevamento di fumo innocuo con la stessa operazione.

Per finire questo modello risulta sempre super confortevole anche perché, a seconda della luce ambientale, cambia la luminosità della luce LED per evitare di arrecare disturbo nelle ore notturne.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.