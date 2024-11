Sconto bomba Black Friday del -60% sulla Videocamera da esterno Blink Outdoor

Stai programmando il prossimo viaggio natalizio e già pensi a come monitorare casa in tua assenza? Allora devi assolutamente provare la Videocamera di sicurezza da esterno Blink Outdoor, oggi disponibile su Amazon a soli 39 euro con un mega sconto Black Friday del 60%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della maxi offerta, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Videocamera di sicurezza da esterno Blink Outdoor: funzionalità e modalità di installazione

La Videocamera di sicurezza da esterno Blink Outdoor è un ottimo gadget tech che ti permette di monitorare casa in qualsiasi momento della giornata.

Si contraddistingue per una impeccabile visione notturna a infrarossi, quindi l’abitazione sarà sempre sotto controllo e non avrai mai preoccupazioni. Il dispositivo è alimentato a batteria e vanta un’autonomia lunghissima che arriva fino a due anni con due batterie AA al litio incluse nell’offerta.

La modalità di utilizzo è semplicissima con la configurazione che avviene in pochissimi minuti: non sono necessari cablaggi o un’installazione da parte di professionisti, quindi anche i meno esperti potranno cominciarla ad usare in un attimo.

Inoltre ti permette di ricevere notifiche sul telefono quando rileva del movimento e, in più, sfruttando la personalizzazione delle zone di movimento dall’app Blink Home Monitor, potrai attivare le notifiche in base alle tue esigenze. Tra l’altro, si caratterizza per la sua compatibilità con Alexa: questo vuol dire che, attraverso dei semplici comandi vocali, avrai la possibilità di gestire i dispositivi compatibili.

Oggi la Videocamera di sicurezza da esterno Blink Outdoor è disponibile su Amazon a soli 39 euro con un mega sconto Black Friday del 60%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della maxi offerta, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.