Sconto bomba del -39% sulle Cuffie Sennheiser con Cancellazione attiva del rumore

Grazie alle offerte in anticipo di Amazon, oggi potrai acquistare degli auricolari top di gamma ad un prezzo davvero speciale! Parliamo delle Cuffie Wireless Sennheiser, al momento disponibili a soli 79 euro con un super sconto del 39%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Cuffie Wireless Sennheiser: audio immersivo e comodità unica

Le Cuffie Wireless Sennheiser sono le compagne di viaggio ideali, con una durata della batteria di 30 ore. Per di più possono anche essere ricaricate rapidamente tramite USB-C per risparmiare tempo prezioso durante gli spostamenti.

Il loro design compatto e pieghevole è realizzato con materiali di alta qualità per offrire il perfetto equilibrio tra stile minimalista, comfort ergonomico e resistenza da portare ovunque nella massima comodità.

La modalità di utilizzo è più semplice che mai con il controllo intuitivo della musica e delle chiamate da sfruttare attraverso i pulsanti a sfioramento sulle cuffie. Anche la connettività è sempre al top grazie al pulsante per l’assistente vocale, al supporto Bluetooth 5.0 e al cavo audio aggiuntivo.

Inoltre potrai ascoltare la tua musica preferita nella modalità che preferisci grazie all’app Sennheiser Smart Control, un’app dedicata per iOS e Android, che offre un modo semplice per controllare, personalizzare, aggiornare e configurare le cuffie in pochissimi secondi.

Un’ulteriore specifica di spicco è la cancellazione attiva del rumore che, insieme al design chiuso, permette di farti immergere nella tua musica senza percepire distrazioni esterne.

Oggi le Cuffie Wireless Sennheiser sono disponibili su Amazon a soli 79 euro con un super sconto del 39%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.