SCONTO SHOCK e FUORI SCALA per Samsung Galaxy S23, oggi a -425€

Samsung Galaxy S23 è senza ombra di dubbio uno tra i più acclamati smartphone Android di fascia premium degli ultimi mesi, e quest’oggi è in caduta libera su eBay al prezzo più conveniente di sempre. Sfruttando lo sconto del 39% e il codice coupon “PSPRMAR24” del valore di 45€, infatti, il top di gamma Samsung ti costa ben 425€ in meno – ricorda che se lo acquisti con PayPal puoi pagarlo anche in tre comode rate senza busta paga né interessi.

Amato da milioni di utenti in tutto il mondo per il suo eccellente design e il potentissimo hardware integrato, lo smartphone del colosso sudcoreano ha tutte le carte in regola per assicurarti sempre un’esperienza di utilizzo fuori scala.

L’eccellente top di gamma Samsung Galaxy S23 costa ben 425€ in meno su eBay

Il pannello Dynamic AMOLED 2X da 6.1 pollici è eccellente sotto tutti i punti di vista, ideale per guardare video ad altissima risoluzione e per visualizzare immagini con una gamma cromatica eccezionale. Sotto il cofano il potente processore octa-core sfrutta 8GB di RAM per avviare in un istante tutte le app che vuoi, mentre la batteria da 3900 mAh ti accompagna per tutto il giorno.

Come ogni altro device Samsung di fascia alta, anche il Galaxy S23 monta un modulo fotografico multiplo di alto livello: il sensore principale, infatti, monta una lente da 50Mp con IA (Intelligenza Artificiale) per foto e video con una qualità dei dettagli mozzafiato.

eBay è l’unico store online che ti fornisce la possibilità di risparmiare immediatamente ben 425€ sull’acquisto del top di gamma Samsung, merito dello sconto del 39% e dell’ulteriore risparmio di 45€ con il codice coupon “PSPRMAR24”. Infine, se fai in fretta, il device di Samsung ti arriva direttamente a casa in appena 48 ore e senza costi di spedizione extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.