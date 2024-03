SCONTO VERTIGINOSO su eBay per Samsung Galaxy A54 5G (-222€)

L’amatissimo mid-range Android Samsung Galaxy A54 5G può essere finalmente anche tuo grazie a una sconvolgente offerta su eBay, l’unico store online che ti permette di risparmiare immediatamente 222€.

Infatti, oltre allo sconto complessivo del 40%, puoi aggiungerne un ulteriore da 25€ con il codice coupon “PSPRMAR24”; il risultato è che Samsung Galaxy A54 5G crolla al prezzo finale di appena 277€ con tanto di consegna rapida e gratuita in 48 ore.

L’eccellente Samsung Galaxy A54 5G costa una sciocchezza su eBay

Samsung Galaxy A54 5G ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto tutti i punti di vista: monta un eccellente pannello Super AMOLED da 6.4 pollici ad altissima risoluzione, un potente processore octa-core con 8GB di RAM velocissima, una mega batteria da 5000 mAh e, ovviamente, un modem 5G che non ti farà rimpiangere il Wi-Fi di casa.

Inoltre, come tutti gli smartphone Samsung di un certo livello, anche il Galaxy A54 5G ti stupisce con un comparto fotografico triplo costituito da un sensore principale da 50MP con OIS per foto e video di alto livello.

È solo sfruttando lo sconto immediato di 222€ che puoi acquistare il popolarissimo smartphone di Samsung al prezzo più conveniente di sempre, solo se sfrutti anche il codice coupon “PSPRMAR24” in fase di acquisto. Ricorda, infine, che PayPal ti permette di pagarlo in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

