Sedia da gioco ergonomica con poggiapiedi, poggiatesta e cuscino lombare: sfrutta il COUPON di 40 euro!

Ulody è una sedia da gioco ergonomica con poggiapiedi, anche con poggiatesta e cuscino lombare, girevole a 360 gradi, in tessuto regolabile in altezza, colore bianco. Grazie al Coupon di 40 euro applicabile con una semplice spunta puoi pagarla solo 128,76 euro!

Ulody da gioco ergonomica con poggiapiedi e poggiatesta: le caratteristiche

La sedia da gioco Ulody dispone di una seduta spaziosa e di uno schienale ed è quindi ideale per adulti più grandi. Può essere regolato in altezza e ha una dimensione massima di 68 P x 58 L x 127H cm. Lo schienale alto dal design ergonomico offre un eccellente supporto lombare e si adatta naturalmente alle spalle, alla testa e al collo. Anche seduti per molto tempo, non ti sentirai stanco o stanco. Lo schienale è girevole a 360° e può essere inclinato in qualsiasi angolazione tra 90° e 150°. È adatto per lavorare, giocare, leggere o dormire e ha un poggiapiedi estraibile. Dispone inoltre di un poggiatesta regolabile e di un supporto lombare per un comfort completo durante il lavoro o il relax. Il materiale della sedia da ufficio è realizzato in tessuto a rete altamente traspirante con eccellenti proprietà di dissipazione del calore. Il cuscino del sedile è riempito con una spugna morbida ad alta densità che assomiglia a un sedile auto da corsa e il tessuto ha una migliore elasticità per sostenere il corpo, evitando così scomodi seduti per lunghi periodi di tempo.

Lo schienale è dotato di viti di fissaggio a triangolo, che migliorano notevolmente la stabilità dello schienale. Le ruote in gomma rotolano silenziosamente e hanno superato il test di rotolamento di 1.000 miglia. La struttura in metallo pesante della sedia è certificata BIFMA e può sostenere fino a 200 kg. Inoltre dispone di una regolazione pneumatica in 3 posizioni, molto resistente. Ogni prodotto della marca Ulody viene fornito con istruzioni di montaggio dettagliate e strumenti di montaggio che semplificano il processo di montaggio. I clienti possono assemblare il prodotto in modo semplice e diretto.

