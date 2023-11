Diventa uno Shinobi del 1500: Sekiro Shadows Die Twice per PS4 ORA lo paghi SOLO 32 euro!

In Sekiro: Shadows Die Twice vestirai i panni di un “lupo senza un braccio“, un guerriero Shinobi sfregiato e caduto in disgrazia, salvato a un passo dalla morte. Vivi una fantastica avventura ambientata nel mistico Giappone imperiale del 1500, dove l’onore si misurava a colpi di sciabola. Su Ebay la versione per PS4 ora la paghi solo 32,30 euro, grazie al coupon Novedays, che però ti ricordiamo non dura a lungo. Quindi ti conviene fare presto!

Sekiro Shadows Die Twice per PS4: la trama

Sekiro: Shadows Die Twice è un videogioco di azione e avventura sviluppato da FromSoftware e pubblicato da Activision per Microsoft Windows, PlayStation 4 e Xbox One il 22 marzo 2019. Il gioco segue le vicende di uno shinobi, il “Lupo“, mentre tenta di salvare il giovane signore a cui ha giurato fedeltà. La parola Sekiro vuol dire “lupo con un solo braccio”. Il gioco ha vinto ai The Game Awards 2019 ottenendo il premio “Miglior gioco dell’anno 2019“.

Sekiro: Shadows Die Twice è un videogioco di avventura dinamica in terza persona. Sebbene sia paragonabile alla serie Souls, non presenta gli elementi tipici di un GdR, come la creazione di un personaggio, miglioramenti dell’equipaggiamento, oltre a non avere elementi multiplayer. Presenta invece elementi stealth, consentendo ai giocatori di uccidere immediatamente i nemici. Inoltre, il personaggio del giocatore ha la possibilità di utilizzare diversi strumenti per i combattimenti e l’esplorazione, come per esempio un rampino e varie armi nascoste nel braccio protesico, come un’ascia e gli shuriken. Nel caso in cui il personaggio dovesse morire, i giocatori avranno la possibilità di risorgere sul posto in determinate condizioni invece di avere un respawn in punti precedenti.

