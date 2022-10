SelfyConto: 2% annuo su somme vincolate a 6 mesi

Con la crisi e l’inflazione che spaventano, non è facile tutelare il proprio denaro.

Gli investimenti più azzardati possono far ottenere lauti guadagni, ma si tratta pur sempre di mosse rischiose. Di contro, è possibile muoversi con più certezze, adottando asset solidi: con l’inflazione però, è difficile conservare intatto il loro valore nel tempo.

In questo contesto così difficile, i conti deposito restano una delle soluzioni più diffusa e apprezzata. Si tratta di somme vincolate per un certo numero di mesi, in grado di abbinare solidità a tassi d’interesse piuttosto elevati.

Il tutto con una buona dose di certezze extra se a proporre una soluzione è SelfyConto. Tale piattaforma infatti, è gestita da Banca Mediolanum: un istituto che di certo non necessita di presentazioni.

Chi accredita lo stipendio su tale conto infatti, può ottenere il 2% lordo su una somma vincolata a 6 mesi. Decisamente un ottimo modo per salvaguardare il proprio denaro dalla crisi.

Proteggi il tuo denaro dall’inflazione con SelfyConto

Questa particolare soluzione risulta ancora più vantaggiosa rispetto ai classici conti deposito che, in molti casi, hanno vincoli che durano dai 12 ai 24 mesi.

Ovviamente però, questo è solo uno dei tanti vantaggi legati a SelfyConto. Stiamo infatti parlando di un conto online collegato a una carta di debito gratuita.

Questa, gestibile interamente attraverso la comoda app mobile, consente di effettuare prelievi ATM in Italia e zona Euro senza costi. Attraverso il conto è possibile effettuare molte operazioni a costo zero, come bonifici bancari e ricariche telefoniche.

Infine, lato da non sottovalutare, vi è l’assistenza. In questo senso, SelfyConto si presenta forte di una squadra di Bank Specialist. Questi professionisti del settore, esperti e motivati, sono in grado di intervenire per dissipare qualunque tipo di dubbio o problema rispetto alla carta o al conto.

