SelfyConto: canone zero per tutti i giovani under 30

Banca Mediolanum ha lanciato un’offerta imperdibile per chi cerca un conto ricco di vantaggi rivolti ai giovani. Con SelfyConto, infatti, il canone di tenuta è azzerato per per tutti per il primo anno. Così come lo è per i giovani fino ai 30 anni, magari alla prima esperienza bancaria.

Tutti i vantaggi di SelfyConto

Quali altri vantaggi offre SelfyConto? La carta di debito, inclusa nel pacchetto, è gratuita e realizzata al 100% in PVC riciclato. I prelievi in area euro sono completamente gratuiti e non ci sono spese per le operazioni bancarie quotidiane, inclusi bonifici, addebiti utenze e pagamenti di bollettini postali e tributi.

Con l’app Mediolanum potrai gestire tutto direttamente dal tuo smartphone: controllo saldi, transazioni, pagamenti digitali, possibilità di accedere e operare su 24 mercati mondiali e molto altro. Se apri un conto SelfyConto, otterrai ben 12 mesi di canone azzerato. Hai meno di 30 anni? Il canone resta zero.

Aprire SelfyConto è semplice e puoi farlo online. Bastano un documento d’identità (o lo SPID), un codice fiscale e pochi minuti del tuo tempo: avrai così subito accesso a tutti i vantaggi offerti da Banca Mediolanum, che si conferma la scelta ideale per chi cerca convenienza, semplicità e innovazione nei servizi.

