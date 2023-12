SelfyConto: con la nuova offerta ottieni voucher fino a 500€

Banca Mediolanum ha presentato una nuova operazione a premi per quanti apriranno il conto corrente online SelfyConto e inviteranno i propri amici a fare lo stesso entro il 27 dicembre. Per i primi cinque amici che sceglieranno di attivare il conto sono previsti voucher fino a 500€ per l’acquisto di articoli di brand prestigiosi. Ecco il link all’offerta.

Tra i brand che partecipano all’iniziativa segnaliamo Microsoft, Arena, Feltrinelli, Xiaomi, The Fork, Mediaset Infinity, Jakala, Rakuten, Svinando, Eastpak, Denver, Moleskine, Delsey, Vivobike, Ferrino, Ferraboli e Nextreme. L’iniziativa a premi è intitolata Mediolanum ForYou Rewarding.

Voucher digitiali fino a 500€ con l’apertura di SelfyConto

Sono numerosi i vantaggi di SelfyConto, a partire dal canone azzerato fino a 30 anni e per il primo anno per tutti gli over 30. A partire dal secondo anno è richiesto un canone di 3,75€, azzerabile rispettando determinate condizioni economiche.

Associata al conto corrente c’è una carta di debito gratuita appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard. Volendo, è possibile richiedere anche la carta di credito Mediolanum Credit Card, che presenta un canone pari a 12€ all’anno e il circuito di pagamento Mastercard.

Gratuiti anche i prelievi in contanti effettuati presso qualsiasi ATM in area Euro e le principali operazioni bancarie come bonifici, addebiti utenze, ricariche telefoniche, MAV, RAV e F24.

Richiedi l’apertura di SelfyConto e invita i tuoi amici a fare lo stesso, guadagnando voucher fino a 500€ per i primi cinque che apriranno il conto.

