SelfyConto: il conto con gli interessi al 5% e zero spese

Banca Mediolanum, con SelfyConto ha creato una soluzione innovativa per massimizzare i tuoi risparmi. Grazie al tasso di interesse del 5%, uno dei più alti del mercato, e alla flessibilità di questo conto, i tuoi soldi produrranno valore senza incorrere in spese aggiuntive. In più ci sono tanti vantaggi, zero spese e si apre online.

Il tasso di interesse al 5% di SelfyConto è un’opportunità da non perdere

SelfyConto ha un’offerta eccezionalmente vantaggiosa: un tasso di interesse annuo del 5% sui risparmi vincolati. Questa percentuale, significativamente superiore a quella proposta dalla maggior parte dei conti deposito o dei conti correnti tradizionali, rappresenta un’opportunità imperdibile per chi cerca di far fruttare i propri risparmi in modo sicuro e conveniente. In più puoi accedere ai tuoi fondi in qualsiasi momento senza perdere gli interessi maturati.

Ma non è tutto: per andare incontro alle moderne esigenze degli utenti più giovani, SelfyConto elimina le barriere all’accesso grazie alla sua politica di zero spese di gestione per gli under 30 oltre a tutti i nuovi clienti nel primo anno. La carta di debito ti consente di effettuare operazioni gratuite in area euro, e le principali operazioni bancarie sono senza costi aggiuntivi.

Oltre a questi vantaggi, Selfyconto si distingue anche per la gestione semplice e sicura grazie all’app dedicata. Dal tuo smartphone potrai accedere a tutti i servizi bancari in qualsiasi momento e luogo. L’apertura del conto, completamente digitale, non richiede invio di documenti cartacei con zero burocrazia e tempi brevi. Se poi ti identifichi con lo SPID la procedura dura massimo 5 minuti.

Se vuoi iniziare a concepire la banca in modo diverso, e cerchi una soluzione per ottimizzare i tuoi risparmi senza rinunciare a flessibilità, sicurezza e convenienza, SelfyConto è la risposta. Visita ora il sito ufficiale per scoprire tutti i dettagli e, perché no, aprire oggi stesso il tuo conto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.