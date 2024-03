SelfyConto: il conto deposito con il 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi

Nuova promozione in corso sul sito di Banca Mediolanum. L’apertura del conto corrente online SelfyConto consente di ottenere il 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi. Inoltre, si ha la possibilità di svincolarle in qualsiasi momento senza perdere gli interessi maturati.

SelfyConto è il conto online a canone zero fino a 30 anni e per tutti per il primo anno, con zero spese per i prelievi in Europa e una carta di debito gratuita. Puoi aprire SelfyConto online in pochi minuti tramite SPID da questa pagina.

I vantaggi del conto corrente online SelfyConto

Il conto corrente online SelfyConto permette di risparmiare tempo, dando l’opportunità a chiunque di pagare e gestire il proprio denaro senza rischi direttamente dal telefono. Si distingue rispetto agli altri conti corrente per mantenere a zero il canone fino a 30 anni, e offrire un’operatività bancaria gratuita (bonifici SEPA in euro, addebito diretto delle utenze, prelievi dagli ATM e versamenti).

Un altro punto di forza è l’app Mediolanum. L’applicazione mobile consente di visualizzare la propria situazione finanziaria in qualsiasi momento, nonché di richiedere prestiti, investire in fondi comuni e operare nel trading online.

Associata a SelfyConto c’è una carta di debito gratuita, grazie alla quale è possibile pagare attraverso Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Xiaomi Pay e Swatch Pay.

La promozione “Vincoli 5%” è valida fino al 31 marzo e riservata ai nuovi clienti di SelfyConto. Dopo aver accreditato lo stipendio, occorre richiedere entro il 30 giugno 2024 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi. Il vincolo minimo è pari a 100 euro, quello massimo non può invece superare il valore di 500.000 euro.

