SelfyConto, pensato per i giovani: canone, carta e prelievi GRATUITI

Sei giovane e alla ricerca di un conto corrente ricco di servizi e conveniente? Dai un’occhiata a SelfyConto di Banca Mediolanum: un’offerta che mette al centro le esigenze dei giovani, offrendo una serie di vantaggi esclusivi (come prelievi e una carta di debito gratuiti) e canone azzerato fino ai 30 anni.

I vantaggi di SelfyConto

Con SelfyConto puoi dire addio alle spese di gestione del conto. Per il primo anno, il canone è gratuito per tutti i nuovi clienti. Ma se hai meno di 30 anni, resterà azzerato fino al trentesimo anno di età. Anche la carta di debito, realizzata in PVC riciclato, è fornita gratuitamente.

I titolari SelfyConto possono prelevare contante senza alcun costo aggiuntivo in tutta l’area Euro, così come accedere – sempre senza costi – alle principali operazioni bancarie: bonifici, addebiti utenze e pagamenti di bollettini MAV e RAV sono completamente gratuiti.

Puoi accedere a tutti i servizi grazie all’App Mediolanum, che ti permette di gestire tutto direttamente dal tuo smartphone. L’app è caratterizzata da un’interfaccia intuitiva e da alcune funzionalità avanzate, come il Mobile Payment e l’accesso al Trading Online su 24 mercati mondiali.

Quanto costa aprire e chiudere un conto SelfyConto? La risposta è sempre la stessa: zero. La registrazione avviene completamente online e in pochissimi minuti, ti basta tenere a portata di mano un documento d’identità, codice fiscale, il tuo smartphone e l’indirizzo e-mail.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.