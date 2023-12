SelfyConto: semplice e a zero spese, scopri come funziona

SelfyConto è la risposta alle esigenze di chi cerca la massima praticità nella gestione del proprio denaro. Con zero canone di tenuta conto fino a 30 anni, si adatta perfettamente alle esigenze di giovani e giovanissimi, offrendo un servizio senza spese nascoste.

I vantaggi di SelfyConto

L’aspetto più interessante? Per il primo anno, zero canone di tenuta conto per tutti, garantendo un ingresso vantaggioso e senza oneri per tutti i nuovi clienti.

Ma le vantaggiose proposte di SelfyConto non finiscono qui. Grazie a zero spese per i prelievi in area euro e per la carta di debito, avrai il controllo totale delle tue finanze senza sorprese al momento di pagare o ritirare contanti.

Inoltre, SelfyConto è progettato per offrirti la massima comodità nella gestione dei tuoi fondi. Paga, investi e gestisci il tuo denaro con facilità, direttamente online e senza complicazioni.

Scegli SelfyConto per semplificare la gestione del tuo conto corrente, risparmiando tempo e denaro. Con le sue condizioni vantaggiose e la facilità d’uso, avrai più tempo per te e le cose che ami fare. Apri SelfyConto oggi stesso e goditi la praticità di un conto corrente progettato per soddisfare le tue esigenze.

