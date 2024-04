SelfyConto: tanti vantaggi e zero commissioni con il conto di Mediolanum

Il conto online più completo e conveniente su cui puntare oggi è SelfyConto di Banca Mediolanum. L’istituto mette a disposizione un conto a canone zero per un anno (invece di 3,75 euro al mese). Per i clienti Under 30, inoltre, il canone è sempre azzerato.

La proposta di Banca Mediolanum include la carta di debito con prelievi gratis in tutta l’area euro oltre che con bonifici senza commissioni. Da notare anche la possibilità di richiedere la carta di credito, con un costo di 1 euro al mese e plafond di 1.500 euro.

Grazie anche a una completa gestione online, questo conto può rappresentare la soluzione giusta per la maggior parte degli utenti, alla ricerca di una soluzione davvero completa e in grado di garantire un utilizzo senza commissioni.

Per richiedere l’apertura di SelfyConto basta collegarsi al sito di Banca Mediolanum.

Perché scegliere SelfyConto

SelfyConto di Banca Mediolanum è una delle proposte più convenienti per aprire un conto corrente online davvero vantaggioso. Questo conto, come detto in precedenza, ha canone zero per un anno e azzerabile anche successivamente per i clienti Under 30.

Tra le caratteristiche del conto troviamo:

la carta di debito con prelievi gratis in tutta l’area euro

in tutta l’area euro i bonifici gratis

la possibilità di richiedere la carta di credito con un costo di 1 euro al mese e con plafond di 1.500 euro (incrementabile)

con un costo di 1 euro al mese e con plafond di 1.500 euro (incrementabile) l’utilizzo dei wallet digitali per i pagamenti con tutte le carte

Il conto proposto da Banca Mediolanum, quindi, unisce tanti vantaggi con condizioni molto vantaggiose. Scegliere questo conto significa poter contare su un servizio bancario completo e con possibilità di utilizzo senza limiti, grazie all’assenza di commissioni per tutte le principali operazioni bancarie. L’apertura del conto può avvenire seguendo la procedura online, qui di seguito, con possibilità di effettuare il riconoscimento tramite SPID.

