SelfyConto: zero canone e interessi al 5%

SelfyConto è la soluzione smart proposta da Banca Mediolanum ideale se stai cercando un conto corrente online con gestione completamente digitale e una serie di vantaggi unici, come il tasso di interesse al 5%.

Pensato per i giovani e per tutti coloro che desiderano avere il pieno controllo delle proprie finanze in modo innovativo, SelfyConto offre un canone zero per il primo anno e la possibilità di apertura tramite SPID, semplificando ulteriormente l’accesso ai servizi bancari.

SelfyConto è perfetto per la gestione senza stress dei tuoi soldi

Tra i principali punti di forza di SelfyConto c’è il tasso di interesse del 5% annuo lordo sulle somme vincolate a sei mesi, un’opportunità particolarmente vantaggiosa per incrementare i propri risparmi. Questo conto corrente digitale non solo facilita la gestione di tutte le operazioni bancarie online ma fa anche parte del mondo Selfy, che include prodotti di risparmio, credito, protezione, servizi come il SelfyCredit Instant e il SelfyShop.

Per i giovani sotto i 30 anni, SelfyConto si rivela ancora più conveniente, essendo completamente gratuito fino al compimento del trentesimo anno. Include una carta di debito MasterCard utilizzabile sia online che presso esercenti fisici senza commissioni, e offre la possibilità di richiedere una carta di credito personalizzabile a soli 12 euro all’anno. I prelievi sugli ATM sono gratuiti in area Euro, così come i pagamenti di bollettini e utenze.

Grazie all’app dedicata tieni tutto sotto controllo, il saldo, i movimenti, puoi effettuare ricariche e pagamenti in pochi secondi e puoi anche accedere alla sezione dedicata al trading.

Insomma, con tanti servizi inclusi, SelfyConto è una soluzione moderna e versatile, ideale per chi cerca facilità di gestione attraverso lo smartphone, politiche di canoni vantaggiose per gli Under 30 e interessi sulle somme vincolate. Se cerchi un conto corrente in linea con il tuo stile di vita digitale e che offra vantaggi economici, SelfyConto fa per te. Visita ora il sito e apri il conto online in pochi passaggi.

