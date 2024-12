Sensore porta e finestra Shelly a quasi metà prezzo: ultima occasione Black Friday

Rendi super sicura casa tua con questo gadget innovativo che ti aiuterà a controllare l’entrata dell’appartamente e tutte le aperture in generale. Parliamo del Sensore porta e finestra Shelly BLU, oggi disponibile su Amazon a soli 13 euro grazie ad un mega sconto Black Friday del 42%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli stanno letteralmente andando a ruba!

Sensore porta e finestra Shelly BLU: modalità di installazione e funzionalità

Il Sensore porta e finestra Shelly BLU consente di monitorare a distanza in ogni momento lo stato delle aperture e di intervenire per migliorare la sicurezza della casa.

Nello specifico, può essere montato su porte, finestre, barriere di sicurezza, porte di garage e così via. È dotato di sensori integrati per rilevare il livello di luminosità LUX e l’inclinazione: il tempo di reazione dei sensori è inferiore a 100 ms e, grazie a script e scene personalizzate, è possibile programmare azioni reattive appropriate.

Il gadget è anche compatible con Alexa e Google Assistant quindi basteranno dei semplici comandi vocali per attivarlo ed utilizzarlo quando siete in casa.

Allo stesso tempo, potrai gestire l’apparecchio da remoto attraverso l’applicazione adibita da scaricare sullo smatphone: in questo modo potrai gestire il tuo dispositivo Shelly da remoto e ricevere notifiche per tutti gli eventi automatizzati della casa. Anche la configurazione è un gioco da ragazzi grazie alle istruzioni semplicissime da seguire passo passo tramite app.

