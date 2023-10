Sfrutta al massimo i tuoi risparmi: 4% annuo lordo con Conto Arancio

ING ha una sorpresa in serbo per tutti i suoi nuovi clienti. Fino al 31 dicembre 2023, puoi ottenere un tasso di interesse annuo lordo del 4% per un intero anno sul tuo conto deposito, fino a un massimo di 100.000 euro. Ecco come accedere a questa eccezionale promozione.

Come ottenere il 4% annuo lordo con ING

Il primo passo è aprire e attivare un Conto Arancio presso ING. L’iniziativa è riservata a coloro che apriranno il loro primo Conto Arancio entro il 31 dicembre 2023. L’apertura del conto è completamente gratuita, senza alcun costo nascosto.

Una volta aperto il tuo Conto Arancio, effettua un bonifico. A questo punto, per i successivi 12 mesi, il tasso di interesse nominale del 4% annuo lordo sarà applicato alle somme depositate fino a un massimo di 100.000 euro. I tuoi risparmi cresceranno in modo significativo grazie a questo tasso di interesse competitivo.

Una delle migliori caratteristiche di Conto Arancio è la sua flessibilità. Non ci sono vincoli, il che significa che puoi depositare e prelevare i tuoi risparmi quando vuoi, senza preoccuparti di costi aggiuntivi. Gli interessi che guadagni saranno accreditati direttamente sul tuo Conto Arancio alla fine dell’anno o alla chiusura del conto.

Se sei già titolare di un Conto Corrente Arancio o di un altro prodotto ING, puoi aprire Conto Arancio direttamente dalla tua Area Riservata su ing.it. In alternativa, se non sei ancora cliente ING, puoi richiedere l’apertura di Conto Arancio direttamente dal sito web. In particolare, puoi richiedere Conto Arancio anche durante l’apertura di Conto Corrente Arancio, a condizione che quest’ultimo abbia un solo intestatario.

Ricorda che questa offerta scade il 31 dicembre 2023, quindi non perdere l’opportunità di far crescere i tuoi risparmi al 4% annuo lordo per 12 mesi. Non ci sono costi nascosti, nessun vincolo, solo un modo semplice e conveniente per far fruttare i tuoi risparmi. Apri il tuo Conto Arancio ora, direttamente online.

