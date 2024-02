Shogun: primi episodi in streaming su Disney+, ora in offerta a 1,99 €/mese

Arriva in Italia la nuova miniserie Shogun, una delle novità più interessanti di queste settimane per il mondo delle serie TV. Basata sull’omonimo romanzo del 1975 di James Clavell, a sua volta ispirato a vicende reali, la serie racconta la storia del marinaio inglese John Blackthorne che, naufragato in Giappone, si ritrova coinvolto nella lotta tra alcuni signori feudali locali per la conquista dell’ambito titolo di Shogun.

Per guardare Shogun in streaming basta collegarsi a Disney+. La miniserie, infatti, è parte del catalogo della piattaforma di streaming di Disney+. Per ora, ci sono i primi due episodi ma nel corso delle prossime settimane (uno a settimana) arriveranno tutti e 10 gli episodi.

Da notare che il debutto di Shogun su Disney+ coincide con una promozione ottima: il piano Standard con pubblicità per l’accesso alla piattaforma di streaming di Disney+ è in offerta al prezzo scontato di 1,99 euro al mese per 3 mesi, anziché 5,99 euro al mese. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

Shogun è su Disney+: come guardarlo a 1,99 euro/mese

La promozione di Disney+, ora accessibile al costo di 1,99 euro al mese per 3 mesi, è l’occasione giusta per poter guardare in streaming Shogun. La nuova miniserie è una delle novità più interessanti del momento per il mondo dello streaming.

Ideata da Rachel Kondo, Justin Marksm, la serie vede un cast ricco che comprende Hiroyuki Sanada, Cosmo Jarvis e Anna Sawai. In totale, sono previsti 10 episodi, con un rilascio di un episodio a settimana finop al prossimo 23 di aprile.

Con la promozione in corso, come detto, l’accesso a Disney+ è disponibile da 1,99 euro al mese. I dettagli sull’offerta sono disponibili premendo sul box qui di sotto.

Il trailer di Shogun

Ecco il trailer ufficiale di Shogun, disponibile da questa settimana su Disney+ in streaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.