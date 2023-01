Sistema Audio Dolby Surround Logitech Z906 5.1 in sconto FOLLE su Amazon

L’ultima generazione, gli altoparlanti Z5500, gli altoparlanti Logitech Z906 hanno implementato molte migliorie rispetto al loro predecessore. Per cominciare, gli altoparlanti possono arrivare fino a 1000 watt, ovvero il doppio dei watt rispetto al JBL Bar 5.1. La qualità audio è particolarmente potente, con un ottimo mix di bassi e alti. Acquistale ora su Amazon a soli 296,26€ invece di 399,99€.

Ciò è ulteriormente intensificato con Dolby Digital, DTS HD e, soprattutto, certificato THX. Logitech non si è accontentata di fornire un singolo altoparlante del canale centrale e uno o due altoparlanti surround: ne ottieni sei: un subwoofer, 4 altoparlanti e un altoparlante del canale centrale (con una console di controllo e un telecomando wireless). Gli ingressi audio sono RCA, COAX digitale, ingressi ottici, jack per cuffie e un sistema diretto a sei canali se si desidera utilizzare cavi per altoparlanti.

Anche qui i cavi a sei canali non sono così scoraggianti: basta abbinare i cavi con codice colore alle porte corrispondenti. Premi i morsetti per aprire le porte per accettare il filo esposto, rilascia i morsetti una volta inserito il filo e sei a posto. La nostra unica piccola lamentela è che i terminali del subwoofer si trovano un po’ vicini tra loro e gli ultimi fili possono essere un po’ complicati da inserire. Sfortunatamente, non è presente l’HDMI, l’unica debolezza del Logitech Z906, qualcosa che aveva il sistema Home Theater Nakamichi Shockwafe Elite.

Dato il buon funzionamento del sistema Home Theater Logitech Z906 5.1, il design complessivo, la configurazione semplice e i sei altoparlanti confezionati all’interno, è uno dei prodotti migliori se calcoliamo il rapporto prezzo/qualità. Può essere difficile trovare un sistema audio surround decente e Logitech è andato e ha creato un superbo sistema per il prezzo perfetto. Approfitta ora dello sconto del 26% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.