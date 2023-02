Sky TV e Sky Sport in offerta a 24,90€ al mese e guardi la Formula 1

Con il campionato mondiale di Formula Uno 2023 che sta per cominciare, con il Gran Premio del Bahrein della prossima settimana, ecco che Sky studia non a caso una nuova offerta a tempo limitato.

Per pochi giorni hai la possibilità di avere i pacchetti Sky TV e Sky Sport a soli 24,90 euro al mese per 18 mesi invece di 45. Si tratta del modo migliore per accedere a tutto il meglio di Sky ad un prezzo conveniente.

Cosa puoi guardare con i pacchetti Sky TV e Sky Sport

Cominciamo proprio da Sky Sport che ti permetterà di assistere in diretta a tutte le prove, le qualifiche e le gare del campionato mondiale di Formula 1 2023. Stesso discorso per la MotoGP se sei un appassionato di motori a 360 gradi.

E poi hai la Champions League, l’Europa League, la Conference League, le migliori partite della NBA e il grande tennis. Tutto in un unico pacchetto e alla migliore qualità possibile.

Spazio anche per l’intrattenimento con il pacchetto Sky TV che include non solo tutti gli show di Sky, come l’ultima stagione di MasterChef Italia, ma anche serie TV italiane e internazionali di grande successo, tra cui l’amatissima The Last of Us.

Il pacchetto combinato, grazie a questa offerta, ti costerà soltanto 24,90 euro al mese ma solo se aderisci alla promozione prima che finisca. Fai in fretta.

