Smart TV LG 4K da 55": il cinema a casa tua a prezzo FOLLE (-45%)

Il tuo sogno nel cassetto è sempre stato quello di possedere una smart TV in grado di portare il miglior cinema a casa tua in ogni momento della giornata? Se la risposta è affermativa, quest’oggi ti proponiamo l’offerta che fa apposta per te: la bellissima smart TV LG da 55″ prepita di prezzo su eBay con uno sconto del 45%.

Ad appena 819€, infatti, la smart TV del colosso sudcoreano rappresenta una delle migliori soluzioni del settore a un prezzo che non è possibile ignorare. Non so se lo sai, ma se acquisti la smart TV su eBay e scegli il metodo di pagamento con PayPal, puoi dilazionare il costo totale della TV in 3 comode rate senza intereressi e senza busta paga.

La bellissima smart TV LG da 55″ crolla su eBay con il 45% di sconto: affare unico

La smart TV di LG ha tutto ciò di cui hai bisogno per sentirti sempre al cinema: dispone di un incredibile design nato dalla mano dei migliori designer del mondo. Il pannello 4K da 55″ è abbracciato da cornici talmente ridotte da essere quasi invisibili a occhio nudo, mentre l’ampia base di appoggio è realizzata in materiale di alto livello che si abbina a qualsiasi tipo di arredamento.

La TV di LG saprà conquistarti giorno dopo giorno con le numerose tecnologie di cui dispone, tra cui la modalità Filmmaker Mode che riproduce a schermo le immagini proprio come sono state registrate dalla macchina da presa. Inoltre, il pannello 4K ha un perfetto bilanciamento dei colori, neri carichi e profondi e bianchi brillanti per offrirti sempre un’esperienza visiva eccezionale.

Sei pronto a portare il meglio del cinema a casa tua ogni volta che vuoi? Metti subito nel carrello la straordinaria smart TV di LG fintanto che è in sconto su eBay a un prezzo che non è possibile ignorare; ti assicuriamo che resterai a bocca aperta la prima volta che guarderai un film da solo o in compagnia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.