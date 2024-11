Smart TV LG da 65 pollici a 1.180€ in meno: occasione più unica che rara

Sogni di avere un cinema privato in casa? Abbiamo la soluzione che fa al caso tuo! Parliamo della Smart TV LG OLED evo 65 pollici, al momento disponibile su Amazon a soli 2.019 euro con un super sconto del 37%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 1.180 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una promozione del genere è irripetibile!

La specifiche tecniche della Smart TV LG OLED evo 65 pollici

La Smart TV LG OLED evo 65 pollici è un gioiellino della tecnologia, capace di trasformare il salotto di casa in un piccolo cinema.

Innanzitutto vanta il nuovissimo processore α11 creato da LG e specificamente progettato per l’OLED, per darti immagini e suoni raffinati dall’Intelligenza Artificiale: questo vuol dire che potrai godere di vere e proprie esperienze cinemtaografiche immergendoti nei tuoi contenuti preferiti, che si tratti di film, serie tv o videogiochi impegnativi.

Nello specifico, questo modello offre immagini fino al 30% più luminose rispetto ad uno schermo LG OLED tradizionale grazie all’architettura e agli algoritmi di controllo della luce. Inoltre è già programmato per ricevere 4 aggiornamenti del sistema operativo nel corso dei prossimi 5 anni così da offrirti un’esperienza sempre aggiornata.

Il dispositivo è, anche, perfetto per gli appassionati di videogiochi in quanto garantisce sempre un gameplay fluido e reattivo, con input lag ridotto e 4 porte HDMI per gameplay in 4K @144fps con VRR, Gsync e Freesync.

Oggi la Smart TV LG OLED evo 65 pollici è disponibile su Amazon a soli 2.019 euro con un super sconto del 37%. Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 1.180 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una promozione del genere è irripetibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.