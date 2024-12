Smart TV Panasonic da 32" a quasi metà prezzo: oggi la paghi 140€ in meno

Questo è il momento giusto di trasformare il tuo salotto in una piccola sala cinematografica con un televisore di ultima generazione ad un prezzo stracciato! Parliamo dello Smart TV Panasonic da 32 pollici, al momento disponibile su Amazon a soli 178 euro con un mega sconto del 44%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 140 euro sul prezzo di listino compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Smart TV Panasonic: specifiche tecniche e funzionalità

La Smart TV Panasonic da 32 pollici è un vero e proprio gioiellino della tecnologia che permette di rendere il tuo salotto una vera e propria sala cinematografica.

Innanzitutto offre una risoluzione ad alta definizione con l’HD Colour Engine che ottimizza la visione: questo vuol dire che potrai godere di immagini nitide e realistiche, con colori naturali che rendono vivi programmi televisivi, film e giochi facendoti sentire sempre al centro dell’azione.

Inoltre questo modello garantisce un’esperienza più personalizzata che mai con TiVo ovvero il programma che offre accesso ad app di streaming e consigli personalizzati basati sul tuo gusto. Un’altra specifica interessante è il suo supporto dei controlli vocali di Google e Alexa: in questo modo basterà la tua voce per cambiare canale, regolare il volume o accendere o spegnere il TV, il tutto senza dover usare il telecomando.

Per finire, la tv è perfetta anche per chi è appassionato di videogiochi grazie al Game Mode ottimizzato per garantire una bassa latenza e prestazioni di gioco super fluide.

