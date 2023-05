Smart TV Samsung 43" UHD 4K a meno di 350€ in ESCLUSIVA su Amazon

Nella fascia tra i 300 euro e 400 euro siamo abituati a trovare ottimi televisori per rapporto qualità-prezzo, ma con un pannello non paragonabile a quelli top di Samsung e Sony. Per questo motivo stupisce l’offerta esclusiva di Amazon per lo Smart TV Samsung da 43″ con risoluzione UltraHD 4K, oggi in vendita a 349,99 euro anziché 575 euro. Non solo, perché puoi anche acquistarlo in 5 comode rate da 70 euro al mese senza interessi.

Smart TV Samsung 43″ UHD 4K in sconto del 39% su Amazon

La prima settimana di maggio targata Amazon si accende con questa importante offerta sull’ottimo modello della serie AU7100, compatibile sia con l’assistente vocale Alexa sia con il DVB-T2, cioè il nuovo standard del digitale terrestre. Il punto di forza di questo televisore è naturalmente il display firmato Samsung, di gran lunga superiore ai tanti altri televisori che i competitor vendono a questa fascia di prezzo.

Grazie alla tecnologia PurColor puoi goderti colori reali e nitidi in qualunque contesto, mentre il processore Crystal 4K restituisce ogni sfumatura di colore possibile. L’esperienza di visione è completata dalla tecnologia Adaptive Sound, che restituisce un suono sulla base del contenuto in onda. E in più, per tutti gli appassionati di gaming lo Smart TV Samsung regala la tecnologia Motion Xcelerator, per un’esperienza di gioco straordinaria.

Cogli al volo l’ultima offerta di Amazon sullo Smart TV Samsung 43″ per risparmiare qualcosa come 225 euro rispetto al prezzo di listino. L’articolo è spedito e venduto da Amazon, dunque se sei abbonato a Prime puoi beneficiare non solo della spedizione gratuita ma anche della consegna ultra rapida.

