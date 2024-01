Smart TV Sharp Aquos da 32" a un PREZZO SPECIALE su Amazon (179,90€)

Chi è alla ricerca di uno Smart TV di piccole dimensioni, magari da mettere in camera da letto o in cucina, può prendere in seria considerazione il modello Sharp Aquos da 32 pollici con Android TV a bordo, oggi in offerta su Amazon a soli 179,90 euro anziché 196,99 euro (prezzo medio degli ultimi mesi). Ecco il link all’offerta.

Android TV, alta definizione, Dolby Audio e Chromecast integrato: sono tanti i punti di forza di un televisore che ha tutto per rientrare tra i migliori Smart TV da 32 pollici nella fascia di prezzo tra 150 e 200 euro.

Sharp Aquos da 32 pollici in offerta a 179,90€ su Amazon

Inutile girarci intorno, oggi un televisore deve offrire un’esperienza di visione moderna, connessa e semplice da fruire. E il modello di Sharp in vendita su Amazon rientra alla perfezione nella descrizione appena fatta.

Tutto merito della presenza di Android TV, il sistema operativo di Google, che dà accesso a migliaia di contenuti (letteralmente) grazie alla presenza delle principali piattaforme streaming oggi disponibili, tra cui Netflix, Prime Video, Disney+ e tante altre ancora.

Oltre alla presenza dell’Assistente Google, da segnalare anche il Chromecast integrato, grazie al quale è possibile trasmettere in pochi semplici passaggi quanto si vede nello schermo del proprio telefono o PC direttamente sul televisore. Si tratta di una funzione molto utile soprattutto quando un’app dovesse risultare mancante.

Sharp Aquos da 32 pollici è in offerta a soli 179,90€ sul sito amazon.it. L’articolo è venduto e spedito da Amazon, questo significa che gli utenti regolarmente abbonati a Prime possono beneficiare delle spese di spedizione gratuite e della consegna ultra-rapida.

