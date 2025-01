Smartphone OPPO di ultima generazione scontatissimo al -32% su eBay

Su eBay oggi trovi una promozione straordinaria su uno degli smartphone più ricercati del momento! Si tratta dell’OPPO RENO 12 FS, acquistabile a soli 209 euro con uno sconto maxi del 32%.

Così facendo potrai risparmiare 100 euro sul prezzo di listino, con spedizione gratuita e consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in tre piccole rate a tasso zero con Klarna. Approfitta il prima possibile della super offerta, gli articoli potrebbero terminare a breve!

OPPO RENO 12 FS: tutte le specifiche tecniche dello smartphone

L’OPPO RENO 12 FS ha, innnanzitutto, un design senza precedenti che lo rende un oggetto elegante e di grande stile in qualsiasi occasione.

È dotato di un display Full HD da 6.67 pollici dai colori brillanti e che regala, quindi, immagini super realistiche dai dettagli minuziosi in qualsiasi condizione di luce esterna. In più, il suo processore CPU Octa Core garantisce prestazioni eccezionali così da farti svolgere tutto in maniera più fluida ed efficiente che mai.

Un’altra caratteristica importante è il suo sistema evoluto di fotocamere con quella principale da 50 MP grazie alla quale potrai sbizzarrirti ad effettuare tutte le foto e i video che vuoi da vero professionista anche nelle ore notturne. Allo stesso tempo, la connettività è sempre assicurata con l’affidabile modulo 5G che offre una linea internet sempre stabile e velocissima ovunque tu sia.

Per finire, la batteria potentissima offre un’autonomia estesa così da poter utilizzare lo smartphone in modo intensivo anche per più di una giornata.

