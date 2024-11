Smartphone rubato, con questa funzione i tuoi dati saranno al sicuro

Lo smartphone rubato è uno dei problemi più gravi a cui si può andare in contro. Al suo interno ci sono tutte le informazioni personali e bancarie, che per nessun motivo dovrebbero finire nelle mani di malintenzionati. Tutti i sistemi operativi di ultima generazione integrano funzionalità ad hoc per la loro protezione, di modo da non incorrere in problemi nel caso di furto o smarrimento.

E presto ne arriverà anche un’altra, definito come un vero e proprio strumento anti ladro che potrebbe rendere i nostri telefoni sicuri come mai prima d’ora. Attivarlo sarà molto semplice, basteranno alcuni passaggi e nessun dato sensibile potrà più finire nelle mani dei ladri. Se dunque anche il tuo smartphone è stato rubato, assicurati di avere questa nuova funzione attiva per dormire sonni tranquilli.

Smartphone rubato, Apple introduce Inactivity Reboot su iPhone

Inactivity Reboot è l’ultima funzionalità che Apple ha da poco introdotto su iPhone tramite un aggiornamento del software iOS. Pensata proprio per proteggere lo smartphone rubato, consiste in un sistema che prevede il riavvio continuo del telefono se questo non viene sbloccato entro 72 ore.

Così facendo, nessun ladro potrà più metter mano ai dati contenuti al suo interno. E sarà anche inutile provare a violare i codici di sicurezza o il Face ID, perché con il riavvio tutto andrà perso. Oltre che all’accesso, ad essere bloccate saranno anche le chiavi di crittografia, così che sarà impossibile accedere ai dati.

Fortunatamente esistono già oggi tante altre feature utili per poter ritrovare l’iPhone. Una di queste è “Trova il mio iPhone”, accessibile da qualsiasi altro dispositivo effettuando il login col proprio Apple ID. Una volta averlo rinvenuto, con un veloce backup dei dati personali si potrà riavere il proprio telefono completo, sicuro e con tutte le informazioni nuovamente disponibili al suo interno. Nulla di più semplice!