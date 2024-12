Smartwatch Amazfit Balance: idea regalo speciale con una spesa minima

A Natale vuoi stupire una persona speciale con un regalo pazzesco senza spendere un capitale? La soluzione ideale è lo Smartwatch Amazfit Balance, oggi disponibile su Amazon a soli 165 euro con uno sconto del 21%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, la promozione è limitata e gli articoli stanno andando a ruba!

Smartwatch Amazfit Balance: specifiche tecniche e funzionalità

Lo Smartwatch Amazfit Balance è un gioiellino della tecnologia perfetto sia per i tuoi allenamenti che per le attività quotidiane.

Innanzitutto, grazie alla tecnologia GPT-4.0 di OpenAI è possibile regolare le impostazioni dell’orologio, inviare risposte ai messaggi vocali alle app Android come WhatsApp e molto altro ancora in modo più semplice e veloce che mai.

Un’altra caratteristica di spicco è la sua batteria potentissima che assicura un’autonomia che arriva fino a 14 giorni di durata no-stop. Inoltre, con l’integrazione della tecnologia NFC, sfrutta Zepp Pay che consente di associare fino a otto carte bancarie alla volta per pagamenti contactless protetti da password direttamente dal polso.

Allo stesso tempo, questo dispositivo è perfetto per sostenerti nelle tue attività fisiche in quanto sfrutta la potenza dell’intelligenza artificiale per ottenere piani di allenamento e indicazioni su misura per te. In più, grazie al GPS Accurato e alle Mappe Offline Gratuite, riesce a traccia le tue passeggiate, corse e giri in bicicletta con un’accuratezza super precisa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.