Smartwatch OPPO di ultimissima generazione oggi in sottocosto su Amazon

Ecco per te uno degli ultimi smartwatch lanciati sul mercato che oggi puoi portare a casa ad un prezzo ridicolo! Stiamo parlando dell’OPPO Watch X, al momento disponibile su Amazon a soli 249 euro con un mega sconto del 24%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della maxi promozione, le scorte sono in esaurimento!

OPPO Watch X: tutte le specifiche tecniche e le funzionalità

L’OPPO Watch X è uno smartwatch di ultima generazione che oggi è disponibile su Amazon ad un prezzo mai visto prima.

Questo gioiellino è dotato di un display Amoled da 1,43 pollici che offre una visualizzazione impeccabile in qualsiasi condizione di luce esterna, quindi anche sotto la luce diretta del sole. In più dispone di Bluetooth 5.0 che lo rende super efficiente e fluido per quanto riguarda tutte le operazioni.

Un’altra specifica importante è la sua batteria potente da 500 mAh che offre un’autonomia estrema che arriva fino a 12 giorni con il risparmio energetico attivato. In più, con la funzionalità di Ricarica magnetica potrai ottenere l’energia di cui hai bisogno in pochi minuti così da averlo sempre pronto all’uso.

Allo stesso tempo, la tua salute sarà sempre sotto controllo grazie agli innovativi sensori a disposizione tra cui il Sensore di accelerazione a 6 assi, il Sensore ottico di battito cardiaco e il Sensore ossigenazione del sangue (spO2).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.