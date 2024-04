Smartwatch per bambini con 16 GIOCHI: divertimento e funzionalità ad un PREZZO IMPERDIBILE

Rendi felice i tuoi bambini con questo carinissimo smartwatch per bambini con telefono, orologio intelligente e ben 16 giochi inclusi. Lo trovi oggi su Amazon ad un prezzo imbattibile: solo 29,99€. Un’idea regalo fantastica capace di combinare gioco e apprendimento in un unico accessorio dal design funzionale e coloratissimo. Lo sconto del 20% ti permette di averlo a poco meno di 30 euro. Un’offerta impossibile da lasciarsi sfuggire.

Questo particolare smartwatch per bambini è il regalo perfetto per i tuoi piccoli poiché include tantissime funzionalità pensate per aiutarlo a sviluppare le funzioni cognitive, divertendosi. Con ben 16 giochi integrati, questo dispositivo permette ai tuoi bambini di esercitare la coordinazione occhio-mano e la capacità di pesare, attraverso i colori e le varie app.

Uno smartwatch con tante funzionalità per il gioco e l’apprendimento

Lo smartwatch, infatti, include anche telefono e SOS, fotocamera, modalità silenziosa, sveglia, registrazione, calcolatrice, lettore musicale e tantissime altre funzionalità che permetteranno ai tuoi piccoli di divertirsi ed imparare. Dunque non parliamo soltanto di un giocattolo, ma di un accessorio, dal design fresco e colorato, che si rivelerà particolarmente utile per i piccoli di casa che potranno mettersi in contatto con voi, in qualsiasi momento, grazie alla funzione di chiamata SOS.

Inoltre, inserendo una scheda Micro SIM che supporta la rete GSM 2G, i vostri bambini potranno ricevere ed effettuare chiamate e di impostare fino a 10 contatti. Insomma, un vero gioiellino per i vostri piccoli che potete oggi acquistare a soli 29,99€. Non farti scappare questa imperdibile offerta e rendi felice i tuoi piccoli con un regalo istruttivo, divertente e super funzionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.