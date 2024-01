Smartwatch per bambini con 16 giochi: oggi COSTA POCHISSIMO (35,99€)

Chi l’ha detto che gli indossabili di nuova generazione sono soltanto per adulti? Se sei alla ricerca di un regalo originale per i tuoi figli o nipoti, ti consigliamo di dare un’occhiata all’ultima offerta di casa Amazon sullo smartwatch per bambini di Moweallarge con 16 giochi, oggi in vendita a soli 35,99 euro grazie al 37% di sconto sul prezzo di vendita consigliato al pubblico (pari a 56,99 euro). Ecco il link all’offerta.

Smartwatch per bambini di Moweallarge in offerta a 35,99€ su Amazon

Con questo smartwatch i bambini più piccoli possono sviluppare la loro creatività e allenare il loro pensiero matematico, grazie ai 16 giochi puzzle inclusi nell’orologio. Se te lo stai chiedendo no, non c’è pericolo che scarichino altri giochi, dato che il download per altri titoli non è supportato.

Uno dei fiori all’occhiello dello smartwatch è la possibilità di comunicare con il proprio figlio o nipote grazie al supporto della carta SIM 2G. In questo modo potrai parlare con il tuo piccolo di casa in qualunque momento, ovunque si trovi. Gli operatori consigliati sono Vodafone, TIM e Wind.

Tra le altre funzionalità segnaliamo la calcolatrice, il registratore, fino a 3 sveglie e un lettore musicale MP3.

Come già accennato nell’introduzione, si tratta di un regalo ideale per i bambini più piccoli, che possono avere al polso un vero e proprio orologio smart con cui poter sviluppare la propria creatività. Ottimo anche come idea regalo di compleanno.

Approfitta ora dell’offerta di Amazon sullo smartwatch per bambini di Moweallarge, così da risparmiare oltre 20 euro sul prezzo di vendita consigliato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.