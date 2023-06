Sniper Elite 3 Ultimate Edition: Amazon prende bene la mira e colpisce il prezzo! Che sconto!

Sniper Elite 3 – Ultimate Edition è ci permette di giocare ad una delle saghe “adulte” più particolari di questi ultimi anni. Vestiamo i panni di un cecchino nella Seconda guerra mondiale, questa volta ci muoviamo nel teatro africano. Essendo una Ultimate Edition affronteremo tutte le missioni, sia quelle presenti nel gioco “standard” che nei DLC usciti nei mesi successivi. E il prezzo? Basso, che più basso non si può! Amazon propone un MENO 27% che ci permette di portare a casa Sniper Elite a soli 28,28 euro! Lo avete già messo nel carrello, vero?

Preso in pieno!

Sniper Elite 3 segue le avventure di Karl Fairburne, un agente segreto e cecchino al servizio degli Alleati, che si trova a combattere contro le forze naziste in Nord Africa. La sua missione è quella di sabotare un programma segreto tedesco chiamato Progetto Seuche, che mira a creare un’arma superpotente in grado di cambiare le sorti della guerra. Per farlo, dovrà infiltrarsi nelle basi nemiche, eliminare i bersagli chiave e scoprire i segreti del progetto.

Sniper Elite 3 si basa principalmente sull’azione stealth e sulla balistica realistica. Il giocatore deve sfruttare l’ambiente circostante, i travestimenti e le trappole per avvicinarsi ai nemici senza farsi scoprire e colpirli con precisione da lunga distanza. Il gioco offre una grande libertà di approccio e permette di scegliere tra diversi percorsi e strategie per completare gli obiettivi.

Ma Sniper Elite 3 si distingue per la sua grafica dettagliata in terza persona e ovviamente per il suo sistema di raggi X, che mostra gli effetti dei colpi sui corpi dei nemici in modo cruento e spettacolare!

La versione per Nintendo Switch di Sniper Elite 3 offre alcune caratteristiche esclusive, come il supporto ai comandi di movimento e al Pro Controller. Il gioco gira a una risoluzione di 1080p in modalità TV e a 720p in modalità portatile, mantenendo una fluidità costante a 30 FPS. Il gioco supporta anche il multiplayer locale fino a quattro giocatori tramite la connessione wireless.

