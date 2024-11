Solo 5€ per la Lampadina Wi-Fi TP-Link: sconto folle del -60% con il Black Friday

Da oggi puoi rendere smart anche l’illuminazione di casa spendendo davvero una cifra minima! Basterà procurarti la Lampadina Wi-Fi TP-Link Tapo, al momento disponibile su Amazon a soli 5 euro grazie ad uno sconto bomba del 60% lanciato in occasione della Settimana del Black Friday.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, ad un prezzo così basso gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Lampadina Wi-Fi TP-Link Tapo: illuminazione smart ad un prezzo piccolissimo

La Lampadina Wi-Fi TP-Link Tapo è un gadget davvero super versatile che renderà smart l’illuminazione di casa con una spesa irrisoria.

Questo mini dispositivo si appoggia alla rete Wi-Fi 2.4GHz ed è dotata delle più avanzate tecnologie per ridurre i consumi energetici al minimo, ancora più di una normale lampadina LED.

La modalità di utilizzo è semplicissima ed intuitiva: basterà scarica l’app Tapo sul tuo smartphone e con un semplice potrai regolarne la luminosità creando l’atmosfera adatta per ogni momento della giornata. In più, una volta creata un’impostazione, potrai salvarla tra le Scelte Rapide in modo da richiamare in un attimo la luce perfetta per ogni occasione in particolare.

Tra le funzionalità più interessanti, c’è da ricordare sicramente la Modalità Alba e quella Tramonto che permette di regolare in automatico accensione e spegnimento della tua lampadina in base al fuso orario in cui ti trovi. Inoltre, essendo compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant, potrai gestirla con un semplice comando vocale.

Oggi la Lampadina Wi-Fi TP-Link Tapo è disponibile su Amazon a soli 5 euro grazie ad uno sconto bomba del 60% lanciato in occasione della Settimana del Black Friday. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, ad un prezzo così basso gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.