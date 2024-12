Solo 7€ per la Striscia luminosa LED con 16 milioni di colori (-62%)

Per creare un’atmosfera brillante in qualsiasi angolo di casa, approfitta della super promozione sulla Striscia luminosa LED Nanoleaf Essentials! Oggi su Amazon è disponibile a soli 7 euro con un mega sconto del 62%.

Striscia luminosa LED Nanoleaf Essentials: tutte le modalità di applicazione

La Striscia luminosa LED Nanoleaf Essentials è un gadget innovativo che permette di rendere più luminosa che mai casa tua in qualsiasi angolo tu voglia.

Si tratta di una prolunga di un metro di lunghezza, estendibile fino a 10 metri in base alle tue esigenze, che vanta oltre 16 milioni di colori, con una varietà di toni ricchi per illuminare le stanze di casa come vuoi creando sempre l’atmosfera giusta. In particolare, i bianchi risultano brillanti e potenti con un’ampia gamma di temperature di colore, dai toni freddi a quelli caldi.

Inoltre, la striscia di LED regola automaticamente la temperatura di colore della tua illuminazione durante il giorno per ottimizzare la luce del giorno ed avere sempre un effetto ottimale in ogni angolo di casa.

La modalità di utilizzo è davvero semplice: questo modello è compatibile con Thread e richiede un router compatibile per poter essere sfruttata. Inoltre si caratterizza per una bassa latenza con una ottima connettività e affidabilità così da non rimanere mai a corto di energia.

