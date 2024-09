Solo 8€ per la Presa Intelligente WiFi TP-Link: risparmia e rendi casa super smart

Bastano piccoli accorgimenti per risparmiare in bolletta e rendere casa molto più smart! Come primo passo ti consigliamo la Presa Intelligente WiFi TP-Link Tapo P100, oggi disponibile su Amazon a soli 8 euro con un mega sconto del 38%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito dell’offerta bomba, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Presa Intelligente WiFi TP-Link Tapo P100: tutte le modalità di utilizzo e le funzionalità

La Presa Intelligente WiFi TP-Link Tapo P100 è un piccolo gadget che ti permetterà di risparmiare in bolletta controllando i dispositivi connessi ovunque ci sia internet attraverso una semplice app da scaricare sul tuo smartphone.

Utilizzarla è davvero semplice in quanto non c’è bisogno di nessun hub richiesto: per installarla basterà connettersi al router Wi-Fi esistente ed il gioco è fatto.

Una delle sue caratteristiche di spicco è la possibilità di programmazione in modo da poter fornire automaticamente energia a seconda della necessità, come impostare le luci al tramonto o spegnerle all’alba. Tra l’altro è dotata anche della Modalità assenza che offre la funzionalità di accensione e spegnimento dei tuoi dispositivi a intervalli di tempo programmati per simulare la presenza in casa ed evitare che entrino ospiti indesiderati in tua assenza.

Un’altra specifica di spicco è la compatiblità con Alexa e Google assistant: questo vuol dire che potrai controllare lo smart plug semplicemente usando dei comandi vocali così da rendere qualsiasi operazione ancora più semplice e veloce.

