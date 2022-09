Sonos presenta Sub Mini il subwoofer compatto dai bassi super potenti

Sonos ha presentato Sonos Sub Mini, il subwoofer wireless che definisce un nuovo standard nella sua categoria in quanto a bassi potenti e bilanciati. Progettato sviluppando il design di successo di Sonos Sub, Sub Mini offre basse frequenze intense e nitide in un formato cilindrico più compatto. Sub Mini sarà disponibile in tutto il mondo dal 6 ottobre nei colori nero e bianco opachi al prezzo di 499€.

Sub Mini, il subwoofer piccolo ma potente

Sub Mini offre bassi intensi per i film, la musica, i videogiochi e non solo. Dopo aver lanciato due nuove soundbar (Beam e Ray), Sonos espande ulteriormente la sua linea di prodotti home theater con Sub Mini, il nuovo subwoofer che rende ancora più semplice godersi un’esperienza di streaming migliorata.

100% bassi e 0% tremolii: i due woofer su misura e l’elevata capacità di elaborazione generano frequenze basse, profonde e vivaci senza tremolii o tintinnii, per un’esperienza d’ascolto di film e musica più coinvolgente. Entrambi i woofer sono installati in un cabinet sigillato acusticamente e sono rivolti verso l’interno per creare un effetto force canceling che neutralizza le distorsioni.

i due woofer su misura e l’elevata capacità di elaborazione generano frequenze basse, profonde e vivaci senza tremolii o tintinnii, per un’esperienza d’ascolto di film e musica più coinvolgente. Entrambi i woofer sono installati in un cabinet sigillato acusticamente e sono rivolti verso l’interno per creare un effetto force canceling che neutralizza le distorsioni. Suono bilanciato: l’elaborazione avanzata del segnale digitale ottimizza i bassi e consente di riprodurre la stessa gamma completa di basse frequenze di cui è capace un subwoofer di dimensioni molto più grandi. La gestione dedicata delle basse frequenze permette di destinare gli speaker abbinati (come Beam, Ray, One o One SL) esclusivamente alla riproduzione della gamma di frequenze medie e alte, per offrirti un audio più intenso e potente.

Si abbina bene con…: abbina il dispositivo a Beam o a Ray e accendi l’emozione delle scene dei film, oppure mettilo sul pavimento della tua sala da ballo casalinga e fallo diventare l’accompagnatore del tuo Sonos One.

abbina il dispositivo a Beam o a Ray e accendi l’emozione delle scene dei film, oppure mettilo sul pavimento della tua sala da ballo casalinga e fallo diventare l’accompagnatore del tuo Sonos One. Elegante sotto ogni punto di vista: a differenza di altri subwoofer, Sub Mini ha una forma cilindrica che si abbina perfettamente all’estetica di ogni casa senza occupare troppo spazio (né dare troppo nell’occhio).

a differenza di altri subwoofer, Sub Mini ha una forma cilindrica che si abbina perfettamente all’estetica di ogni casa senza occupare troppo spazio (né dare troppo nell’occhio). Configurazione semplice: per aggiungere i device al Sonos System, bastano pochi tocchi sull’app Sonos.

Puoi creare il sound system perfetto abbinandolo con altri speaker Sonos per le tue feste a casa o per le serate film con gli amici. Sub Mini può inoltre essere ottimizzato con Trueplay, una tecnologia che rileva e adatta l’audio dello speaker tenendo conto del riverbero delle pareti e degli arredi, garantendo l’esperienza d’ascolto migliore in base alla stanza e alla configurazione. Sub Mini sarà disponibile in tutto il mondo dal 6 ottobre al prezzo di 499€. Per ulteriori informazioni, visita sonos.com.

