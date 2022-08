Soundbar 2.1 con subwoofer: perfetta per godersi spettacoli come House of the Dragon come al cinema

Piccola e raffinata con il suo design compatto ed elegante e la finitura nera lucida, la soundbar fa sempre una bella figura, sia in ufficio che a casa. Risparmia spazio e decora la tua casa/ufficio con una barra di dimensioni compatte e strette, che si adatta a qualsiasi casa e dà un tocco di moderno e high-tech. Dotata di un potenziale impressionante, grazie ad Amazon, puoi acquistarne una super versatile di Sakobs, con telecomando, batteria integrata e suono 3D a 69€ circa (-30€), che puoi sfruttare in un sacco di modi diversi. Spedizioni assolutamente gratuite. Prima però ricordati di spuntare la voce Applica coupon 30€ sulla pagina del prodotto.

Soundbar in super offerta top su Amazon

Un prodotto che è pronto a stupirti, proprio grazie al suo potenziale: i 4 altoparlanti full-range sono in grado di fornire buone prestazioni nella sezione dei medi e degli alti. I 100W di potenza normale e 120W di potenza di picco ti garantiscono prestazioni migliori, con suono chiaro e limpido e bassi potenti, supporta i profili Bluetooth più popolari attualmente come A2DP / AVRCP per la trasmissione di streaming audio e HSP / HFP per il sistema vivavoce. Senza distorsione persino al massimo volume, sia per l’uso interno sia per l’uso all’aperto usano.

Collega il tuo televisore, monitor, PC o laptop alla soundbar tramite Aux, ottico. In alternativa, puoi connettere in modalità wireless il tuo smartphone, tablet o altro dispositivo abilitato Bluetooth alla piccola ed elegante soundbar tramite Bluetooth (15 metri senza ostacoli). La soundbar è dotata di Bluetooth 5.0 integrato, che è 4 volte più stabile e 2 volte più veloce del Bluetooth 4.2. Si collega a dispositivi Bluetooth quali smartphone/Google Home/Alexa tramite Bluetooth 5.0.

Il subwoofer da 20W RMS stabilizzato a 50Hz ti offre bassi più potenti di una barra 2.0. Senti il suono scioccante e sconvolgente quando colpisce l’aria intorno a te. Con le promozioni Amazon del momento, puoi fare un ottimo affare e portare a casa questo gioiellino a 69€ circa. Devi essere veloce per riuscirci però: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo, ancora pochi pezzi a disposizione. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Spedizioni assolutamente gratuite. Prima però ricordati di spuntare la voce Applica coupon 30€ sulla pagina del prodotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.