Soundbar Yamaha SR-C20A per TV e PC in offerta speciale su Amazon

Goditi un suono migliorato e lo streaming audio wireless con la soundbar stereo Yamaha SR-C20A da 100 W. La connettività wireless Bluetooth ti consente di eseguire lo streaming in modalità wireless dal tuo dispositivo compatibile e un HDMI ARC e due ingressi ottici forniscono la connessione digitale per la tua TV e altre sorgenti audio. Oltre a un telecomando IR, il C20A include un cavo ottico per la connettività istantanea. Acquista questa soundbar su Amazon a soli 159,99€ invece di 249,00€.

La tecnologia audio surround virtuale integrata aiuta a fornire maggiore spazio e realismo ai tuoi programmi TV e ai tuoi giochi. Combinato con due radiatori passivi, il woofer amplificato aiuta a fornire una gamma dei bassi ricca. Usa la funzione Bass Extension per aumentare ulteriormente i bassi.

Questa tecnologia aiuta a rendere più udibili i dialoghi e le altre voci, anche nei film e negli spettacoli in cui la musica di sottofondo e gli effetti sonori cercano di sopraffare chi parla. L’app Sound Bar Remote può cambiare le modalità audio, attivare le funzioni Clear Voice e Bass Extension e accendere o spegnere la soundbar dal tuo smartphone o tablet.

Questa modalità audio è progettata per migliorare la tua esperienza di gioco creando un ambiente di gioco coinvolgente e dettagliato. Collega il tuo computer per un’azione sonora surround coinvolgente, anche a basso volume.

Con una larghezza di poco più di 23 pollici, la C20A può essere utilizzato davanti al monitor del tuo computer desktop, TV o ovunque tu abbia spazio. Dispone inoltre di fori posteriori per un facile montaggio a parete. Approfitta ora dello sconto del 36% e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.