Spazio esaurito su telefono? 128 GB in più con questa chiavetta USB

Una chiavetta USB dalle mille risorse, è proprio quello che ti ci vuole se il pop up della memoria è diventato il tuo incubo numero uno. In vendita su Amazon grazie a un’offerta lampo, non hai un minuto da perdere per renderla tua.

In quattro e quattr’otto la aggiungi al carrello e risparmi il 22%. Le scorte stanno terminando quindi collegati senza pensarci: è promossa a pieni voti e costa appena 24€.

Le spedizioni? Completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Chiavetta USB 4 in 1, le sorprese non finiscono mai

Puoi utilizzare questa chiavetta USB su qualunque dispositivo ti venga in mente, compreso il tuo smartphone. Praticamente è un prodotto 4 in 1 perché grazie ai suoi vari connettori, non conosce limiti.

In modo particolare hai a disposizione:

un adattatore per trasformare il connettore in USB Type C;

un connettore USB 3.0 che si smonta e diventa Micro USB ;

che si smonta e diventa ; Un connettore dedicato a dispositivi iOS.

Come vedi hai tutto a portata di mano. In più con 128 GB di spazio a disposizione non è che stai stretto. se vuoi utilizzare questa chiavetta per fare spazio sul tuo smartphone, è come se avessi un abbonamento iCloud o Google a portata di mano senza spendere soldi ogni mese.

Per questo motivo non devi sottovalutare questo genere di prodotto. Geniale sotto tutti i punti di vista.

Collegati ora su Amazon e approfitta del ribasso in corso. Ti ricordo che si tratta di un’offerta lampo quindi non perdere tempo. Apri la pagina e completa l’acquisto con soli 24,95€. Le spedizioni sono assolutamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.