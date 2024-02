Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 9N, il prezzo mai così basso! Acquisto obbligato!

Lo spazzolino elettrico Ricaricabile iO 9N di Oral-B è la Ferrari dell’igiene orale, la Rolls Royce dello spazzolamento di molari e incisivi, il nemico numero 1 di carie e dentisti! Questo per dire che questo spazzolino elettrico smart Oral-B è quanto di meglio il mercato offra ora, con un prezzo di listino da vero dispositivo Premium! Costo non proprio popolare, ma per fortuna ci pensa Amazon a dargli una bella sforbiciata con un MAXI SCONTO MENO 35% che ci fa risparmiare 109 euro! Da questi numero si capisce che siamo di fronte al top del top: da 309 euro possiamo pagarlo ora 199,99 euro!

L’igiene orale non ha prezzo! E se ce l’ha è scontatissimo!

Una delle caratteristiche principali dello spazzolino elettrico Ricaricabile iO 9N è la testina dotata di setole ultra sottili e morbide, progettate per raggiungere e pulire in profondità gli spazi interdentali e lungo la linea gengivale.

Lo spazzolino elettrico Ricaricabile iO 9N è anche dotato di un sensore di pressione integrato che avvisa l’utente quando sta applicando troppa forza durante il lavaggio dei denti. Questo aiuta a prevenire danni alle gengive e garantisce una pulizia delicata ma efficace.

Un’altra peculiarità di questo spazzolino elettrico è la sua tecnologia di rilevazione del movimento. Il sensore incorporato rileva e registra il modo in cui l’utente si spazzola i denti, fornendo un feedback personalizzato sull’esecuzione corretta delle tecniche di spazzolamento.

Inoltre, Oral-B iO 9N è dotato di diverse modalità di pulizia, tra cui l’igiene quotidiana, il trattamento delle gengive, lo sbiancamento e la pulizia della lingua.

Oral-B iO 9N è dotato poi di un’app mobile che consente di tenere traccia dell’utilizzo e delle abitudini di pulizia.

Oral-B iO 9N: se avete tentennato visto il prezzo di questo spazzolino elettrico Premium, oggi è il momento giusto per comprarlo! MENO 35% sul prezzo di listino! Risparmio top 109 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.