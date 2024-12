Spazzolino Elettrico Ricaricabile Oral-B a meno di metà prezzo: occasione irripetibile

Vuoi assicurarti un’igiene orale che sia impeccabile così da sfoggiare sempre un sorriso luminoso e sano? Allora devi assolutamente provare lo Spazzolino Elettrico Ricaricabile Oral-B iO 5N, oggi disponibile su Amazon a soli 109 euro con un mega sconto del 52%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, l’offerta è limitata e gli articoli stanno andando a ruba!

Spazzolino Elettrico Ricaricabile Oral-B iO 5N: tutte le modalità di utilizzo

Lo Spazzolino Elettrico Ricaricabile Oral-B iO 5N è un gadget di ultima generazione che ti assicura un’igiene orale impeccabile e che, per questo motivo, è consigliato dai dentisti di tutto il mondo.

Grazie alla sua tecnologia avanzata innanzitutto riesce ad eliminare il 100% in più di placca rispetto ad uno spazzolino manuale così da ottenere risultati impeccabili. Inoltre, attraverso l’app Oral-B potenziata, è possibile monitorare modalità e area di spazzolamento in tempo reale per un’igiene totale.

Anche lo spazzolamento potrà essere personalizzato in quanto è possibile scegliere tra 5 modalità di pulizia in base alle tue esigenze: Pulizia Quotidiana, Pulizia Profonda, Denti Sensibili, Super Delicata e Sbiancante.

Tra l’altro, la modalità di utilizzo è semplificata grazie ad un anello luminoso che permette di rispettare i 2 minuti di spazzolamento consigliati dai dentisti, e all’indicatore che invece segnala il momento ideale in cui bisogna cambaire la testina.

Oggi lo Spazzolino Elettrico Ricaricabile Oral-B iO 5N è disponibile su Amazon a soli 109 euro con un mega sconto del 52%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, l’offerta è limitata e gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.