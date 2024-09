Speaker Bluetooth Portatile JBL a soli 25€: occasione imperdibile su Amazon

Stai organizzando una festa tra amici e vuoi creare l’atmosfera giusta con la tua muscia preferita? Allora sfrutta lo Speaker Bluetooth Portatile JBL GO 3, oggi disponibile su Amazon a soli 25 euro con un mega sconto del 42%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cosa aspetti? La promozione è davvero conveniente, non c’è tempo da perdere!

Speaker Bluetooth Portatile JBL GO 3: funzionalità e modalità di utilizzo

Lo Speaker Bluetooth Portatile JBL GO 3 è un dispositivo di ultima generazione che ti permette di creare l’atmosfera giusta con la tua musica preferita in qualsiasi luogo, sia al chiuso che all’aperto.

Si differenzia dalle altre casse sul mercato per il suo potente JBL Pro Sound che offre bassi profondi ed alti cristallini, così da farte sentire come nel bel mezzo di un concerto ovunque tu sia. La modalità di utilizzo è semplicissima in quanto in pochi secondi puoi riprodurre in streaming wireless un suono di alta qualità dal tuo smartphone o tablet.

Inoltre è dotato di certificazione waterproof e dustproof IPX67, quindi è resistente sia ad acqua che a polvere: questo vuol dire che potrai portarlo sempre con te anche nelle tue esperienza più avventurose, che sia in campeggio o al mare.

Un’altra specifica importante è la sua autonomia estesa tanto che con una sola ricarica la cassa offre fino a 5 ore di riproduzione musicale no-stop da qualsiasi dispositivo con Bluetooth, per goderti la festa senza alcuna preoccupazione.

