Spese improvvise? Con Agos richiedi prestiti fino a 30 mila euro online

Hai bisogno di liquidità per realizzare i tuoi progetti o affrontare spese impreviste? Agos ti permette di accedere a un prestito personale fino a 30.000 euro. Il processo per effettuare la richiesta, inoltre, è rapido e trasparente – oltre che completamente online. Richiedi subito il tuo preventivo senza costi aggiuntivi per farti un’idea.

Come richiedere un prestito Agos

Il primo passo è semplice: inserisci l’importo che desideri richiedere, compreso tra un minimo di 500 euro e un massimo di 30.000 euro. Puoi inoltre selezionare la durata del prestito, che va da un minimo di 12 mesi fino a un massimo di 120 mesi. Per facilitare la tua scelta, ti verrà proposto un importo predefinito di 10.000 euro e una durata del prestito di 84 mesi.

Una volta selezionati l’importo e la durata desiderati, potrai decidere se desideri assicurare il tuo finanziamento o meno. Se opti per la soluzione senza assicurazione, potrai beneficiare di un tasso di interesse competitivo, con una rata mensile di 153 euro, TAN 7,43% e TAEG 8,36%.

Al contrario, se preferisci garantire il tuo prestito contro imprevisti, potrai selezionare l’opzione con assicurazione, con una rata leggermente superiore di 162,18 euro al mese, ma sempre con condizioni vantaggiose: TAN 7,43% e TAEG 8,33%.

Una volta scelta l’opzione che meglio si adatta alle tue esigenze, dovrai inserire i tuoi dati personali, come nome, cognome, numero di cellulare e indirizzo e-mail, nella sezione dedicata alla richiesta del prestito. Successivamente, potrai completare le informazioni anagrafiche e quelle relative al lavoro nelle apposite sezioni.

La buona notizia è che non dovrai aspettare a lungo per sapere se la tua richiesta è stata accettata. Agos ti fornirà una risposta entro pochi minuti e l’esito definitivo della pratica, se sceglierai di accettare il preventivo, arriverà in breve tempo. Intanto, puoi iniziare semplicemente richiedendo un preventivo online e senza impegno.

