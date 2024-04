Spider-Man Miles Morales per PS5 a METÀ PREZZO solo per oggi, AFFRETTATI

Apprezzatissimo spin-off del primo gioco dedicato all’uomo ragno targato Insomniac Games, Spider-Man Miles Morales propone un’esperienza più contenuta, ma non meno entusiasmante dal punto di vista del gameplay. Se hai giocato al primo Marvel’s Spider-Man e ti è piaciuto, adorerai anche questa maxi espansione oggi proposta su Amazon ad un prezzo super scontato e con un bel 51% di sconto. Solo per oggi, infatti, la paghi 29,90€. Un’offerta super appetibile per un contenuto capace di offrirti ore e ore di divertimento assicurato tra battaglie memorabili, missioni secondarie e incontri sorprendenti. Le spedizioni sono gratuite con Amazon Prime.

Spider-Man Miles Morales per PS5: lanciati in un’avventura unica

Vesti i panni di Miles Morales in questa nuova avventura dedicata all’Uomo Ragno. A differenza del precedente capitolo, qui vesti i panni di un nuovo protagonista, l’adolescente Miles Morales, un nuovo eroe che deve imparare a padroneggiare nuovi incredibili ed esplosivi poteri per diventare la sua personalissima versione di Spider-Man.

A differenza di Peter Parker, Morales ha dei poteri molto diversi che gli permettono di attaccare i nemici nei modi più disparati e che rendono il gameplay ancor più dinamico ed interessante. Tra queste, troviamo la capacità di mimetizzarsi o di lanciare scariche elettriche contro l’avversario, una potente mossa offensiva che sbaraglia i nemici.

Anche in questa nuova avventura, non mancano ovviamente le missioni secondarie con diverse attività da portare a termine, nuovi costumi da indossare, extra, colpi di scena e boss fight entusiasmanti. Il tutto condito da un comparto grafico degno di nota e da un sistema di illuminazione che fa risaltare ancor di più i dettagli di una città affascinante come New York.

Immergiti in una nuova avventura nell’universo Marvel e compra oggi Spider-Man Miles Morales per PS5. A questo prezzo è imperdibile.

