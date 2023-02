SSD Firecuda da 2 TB ad un prezzo BOMBA su Amazon

Il FireCuda 530 di Seagate è uno degli SSD PCIe Gen4 NVMe più veloce attualmente sul mercato ed offre prestazioni da leader nel settore: è un dispositivo TOP di gamma ed è utilizzato in genere dai professionisti, piuttosto che per il giocatore medio. Puoi trovare ora in offerta su Amazon la versione da 2 TB a soli 243,23€ invece di 269,00€ .

Il FireCuda 530 è strettamente basato sugli stessi componenti e layout del campione di ingegneria Phison, ma c’è una differenza oltre al semplice adesivo sopra l’hardware e alla SKU del dissipatore di calore opzionale.

E’ dotato inoltre di un firmware convalidato da Seagate e un flash classificato per 3000 cicli di programma/cancellazione. In più riporta una velocità dell’interfaccia flash con un clock che arriva a 1.200 MTps, corrispondente a quello di altri SSD basati su E18 abbinati al TLC a gate flottante 96L di Micron .

Può arrivare a velocità sequenziali fino a 7,3/6,9 GBps in lettura/scrittura e anche la capacità più piccola è classificata per velocità di lettura fino a 7 GBps. Inoltre è classificato per fornire fino a 1.000.000/1.000.000 di IOPS in lettura/scrittura casuali. Il modello da 2 TB è valutato per supportare fino a 2.550 terabyte di scritture entro la sua garanzia di cinque anni.

