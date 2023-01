SSD Samsung 870 EVO da 2 TB: 50 euro di sconto solo su Amazon

Se stai cercando un’unità SSD di qualità superiore per il tuo pc, la Samsung 870 EVO da 2 TB è una scelta eccellente. Questo dispositivo offre una velocità di lettura sequenziale fino a 560 MB/s e una velocità di scrittura sequenziale fino a 530 MB/s, rendendolo uno dei più veloci sul mercato. Acquistalo ora su Amazon a soli 195,61€ invece di 244,99€.

Inoltre, la memoria SSD 870 EVO di Samsung è dotata di una tecnologia di crittografia hardware AES a 256-bit, ciò offre una protezione dei dati di livello militare. L’unità è anche dotata di una tecnologia di ottimizzazione della memoria che consente di ottenere prestazioni più veloci e più stabili. Inoltre, potrai usufruire di una garanzia limitata di 5 anni, che offre una maggiore tranquillità e protezione al tuo acquisto.

Grazie alla tecnologia V-NAND e l’ Intelligent TurboWrite di Samsung potrai ottenere una velocità di scrittura fino a 2,4 volte più veloce rispetto ai modelli precedenti. Per sfruttare al meglio la memoria SSD 870 EVO, è consigliabile installare un sistema operativo adatto, come Windows 10 o macOS. Inoltre, è possibile utilizzare software di gestione della memoria come Samsung Magician che ottimizzano le prestazioni del dispositivo.

Puoi usarlo per archiviare file di grandi dimensioni, come video ad alta definizione, foto e musica. Questo dispositivo è anche ideale per l’esecuzione di applicazioni che richiedono una grande quantità di memoria, come i giochi.

La novità si trova anche in una nuova tecnologia di raffreddamento che riduce il calore generato, cosi da prolungare la durata del dispositivo. Inoltre, nel software è presente una nuova gestione dell’energia che consente di risparmiare corrente quando il dispositivo non viene utilizzato. Questa tecnologia consente di ridurre i costi energetici e prolunga la durata della memoria. Approfitta ora dello sconto del 20% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

