Stampa foto dallo smartphone in un attimo con la Stampante portatile a mini prezzo

Da oggi in poi potrai rendere indelebili i tuoi ricordi stampando in un attimo le foto che preferisci direttamente dal tuo cellulare! Basterà utilizzare la Stampante Fotografica Portatile per Smartphone Liene



Stampante Fotografica Portatile per Smartphone Liene: tutte le fuzionalità

La Stampante Fotografica Portatile per Smartphone Liene è un vero e proprio gioiellino che adotta la tecnologia di stampa a tripla sublimazione e dispone della certificazione Xrite PANTONE.

Nello specifico il processo di stampa a triplo colore sulle foto 10×15 cm è direttamente visibile e garantisce la qualità HD a colori delle foto. Durante la stampa, la pellicola protettiva copre automaticamente la foto, proteggendola da sbiadimento, impronte digitali, ossidazione e acqua: in questo modo i risultati saranno sempre impeccabili e davvero realistici.

La modalità di utilizzo è davvero semplice grazie al design WIFI integrato che garantisce una connessione stabile e veloce senza l’utilizzo di complicati software per l’installazione. Questo modello, inoltre, vanta una compatibilità estesa con smartphone/PC/MAC iOS/Andriod e puoi addirittura collegarsi anche a 5 dispositivi simultaneamente.

In più, sfruttando l’app adibita, è possibile regolare il filtro, i chiari e scuri, la saturazione e altro ancora. Sono disponibili anche quattro tipi di bordi ed il formato fototessere per accontentare qualsiasi tipologia di esigenza.

Oggi la Stampante Fotografica Portatile per Smartphone Liene è disponibile su Amazon a soli 153 euro con un mega sconto del 23%.

