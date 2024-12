Stampante CANON 4 in 1: prezzo MAI così basso per il tuo smartworking

Per Natale hai ricevuto tantissimi buoni da stampare ma… ti manca la stampante da utilizzare? Abbiamo la soluzione per te: la Stampante Canon PIXMA 4 in 1 a soli 49,99€ grazie all’incredibile 41% di sconto Amazon!

E se non hai ricevuto buoni o biglietti aerei da stampare ma solo soldi da investire in un buon prodotto, questo rimane un ottimo affare per te. Scopri di seguito le sue caratteristiche tecniche e non rinunciare a un prodotto che stampa, scansiona, copia e invia fax!

La stampante che fa davvero tutto

Compatta, elegante e bianca come un angelo tecnologico, la Canon PIXMA è perfetta per chi non ha molto spazio. Puoi tranquillamente appoggiarla su una scrivania senza che sembri una centrale nucleare. Non è ingombrante, ma è comunque ricca di funzioni. Non è ingombrante, ma è comunque ricca di funzioni. Tra queste, spiccano la stampa fronte/retro automatica, che ti permette di risparmiare carta senza dover girare i fogli a mano, e un caricatore automatico di documenti (ADF) da 20 fogli che consente di scansionare o copiare più pagine in un colpo solo.

La Canon PIXMA si collega facilmente via Wi-Fi, permettendoti di stampare direttamente dal tuo smartphone tramite l’app Canon PRINT. Questo elimina il problema dei cavi aggrovigliati e rende la stampa estremamente comoda. Per chi teme di restare senza inchiostro nei momenti meno opportuni, la stampante è compatibile con il PIXMA Print Plan, un servizio che invia le cartucce direttamente a casa tua prima che si esauriscano.

Quindi, che tu stia stampando foto delle vacanze o preparando un contratto, questa stampante ti accompagnerà con stile. Acquistala su Amazon a soli 49,99€ con il 41% di sconto disponibile.

