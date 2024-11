Stampante multifunzione a quasi metà prezzo: oggi risparmi più di 170€

Vuoi rendere l’ufficio o la tua postazione di lavoro a casa più efficiente che mai? Allora oggi è il tuo giorno fortunato! Su Amazon la Stampante multifunzione Brother è disponibile su Amazon a soli 212 euro con un mega sconto del 45%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 170 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere potrebbe scadere da un momento all’altro!

Stampante multifunzione Brother: tutte le modalità di utilizzo

La Stampante multifunzione Brother è un dispositivo laser monocromatico, progettato per la casa e per i piccoli uffici, che vanta una serie di funzionalità che consentono di risparmiare tempo, di incrementare la produttività e di dedicarsi ad altre attività.

Innanzitutto si caratterizza per una velocità di stampa elevata che consente di lavorare in modo più intelligente: in particolare la stampa fronte/retro, il vassoio di alimentazione e di uscita di elevata capacità e l’ADF permettono di risparmiare tempo e di dedicarsi ad altre attività contemporaneamente.

La configurazione è davvero semplice e versatile, in quanto può sfruttare la connessione via Fast Ethernet, WiFi a 5GHz o USB. Inoltre è dotata di un touchscreen intuitivo per rendere ancora più semplice l’utilizzo da parte di qualsiasi tipologia di utente.

Questo dispositivo permette anche di ridurre i costi di stampa grazie a tamburo e unità toner separati, mentre il generoso toner in dotazione soddisfa le esigenze di volumi di stampa più elevati.

